Бразилец вот-вот отправится к Роналду, Бензема и Милинковичу-Савичу. А мы считаем его голы, матчи и победы.

Итоги выступления Малкома в «Зените» в цифрах: 9 трофеев, 1 паспорт РФ и 0 голов в ЛЧ

Малком покидает Российскую Премьер-Лигу. Как сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев в интервью «РИА Новости», «Зенит» продаёт бразильца в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Это самый крупный исходящий трансфер в истории российского футбола.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году, долго адаптировался, но выдал роскошный сезон-2022/2023. Вингер стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком РПЛ. А в июне 2023 года провёл два матча за сборную Бразилии. Теперь Малком отправляется покорять Саудовскую Аравию. Мы собрали главные цифры бразильца с российским паспортом за время игры в «Зените».

Малком в «Зените»

Малком в «Зените»

И ещё немного цифр