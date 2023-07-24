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Трансферы РПЛ, лето-2023: Малком покидает «Зенит», итоги выступления бразильца, статистика, голы, трофеи

Итоги выступления Малкома в «Зените» в цифрах: 9 трофеев, 1 паспорт РФ и 0 голов в ЛЧ
Никита Паглазов
Малком покидает «Зенит»
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Бразилец вот-вот отправится к Роналду, Бензема и Милинковичу-Савичу. А мы считаем его голы, матчи и победы.

Малком покидает Российскую Премьер-Лигу. Как сообщил председатель правления «Зенита» Александр Медведев в интервью «РИА Новости», «Зенит» продаёт бразильца в саудовский «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Это самый крупный исходящий трансфер в истории российского футбола.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году, долго адаптировался, но выдал роскошный сезон-2022/2023. Вингер стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком РПЛ. А в июне 2023 года провёл два матча за сборную Бразилии. Теперь Малком отправляется покорять Саудовскую Аравию. Мы собрали главные цифры бразильца с российским паспортом за время игры в «Зените».

Малком в «Зените»

Малком в «Зените»

Малком в «Зените»

Малком в «Зените»

И ещё немного цифр

  • Малком перешёл в «Зенит» в августе 2019 года. За «Барселону» в сезоне-2018/2019 он провёл всего 24 матча, поэтому каталонцы были не против расстаться с игроком. К тому же «Зенит» предложил солидную сумму — € 40 млн. Подписывая контракт с Малкомом, председатель правления «Зенита» Александр Медведев перерезал галстук, прикрепив его к соглашению.
  • Чаще всего Малком забивал «Крыльям Советов» и «Пари НН» — по четыре гола.
  • Самый результативный матч вингер провёл в апреле 2023 года. Малком оформил покер во встрече 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:1).
  • «Спартаку» и ЦСКА лидер «Зенита» забил один и три гола соответственно.
  • В России Малком выиграл в три раза больше клубных трофеев, чем до переезда в «Зенит»: четыре золота РПЛ, Кубок России, четыре Суперкубка России. До того – всего три: чемпион Бразилии – 2015 с «Коринтиансом», чемпион Испании – 2019 и обладатель Суперкубка Испании – 2018 с «Барселоной».
  • В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство вместе с Клаудиньо. Спустя полгода один футболист покидает «Зенит», второй также близок к этому.
  • Малком провёл за «Зенит» 11 матчей в еврокубках: девять в Лиге чемпионов (первый сезон пропустил из-за травмы) и два – в Лиге Европы. На его счету всего один гол (в первом матче 1/16 финала ЛЕ-2021/2022 с «Бетисом» — 2:3), а также один результативный пас (в игре 6-го тура группы ЛЧ-2021/2022 с «Челси» — 3:3).
  • Малком стал победителем олимпийского футбольного турнира – 2020 со сборной Бразилии. Это единственный игрок в истории «Зенита» с золотом Олимпиады.
  • Малком – шестой футболист в истории «Зенита», ставший лучшим бомбардиром чемпионата, а также 11-й лучший игрок сезона.
Кажется, «Зенит» покинет не только Малком. Клуб расстанется ещё с одним лидером:
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