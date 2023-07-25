«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча с «Зенитом»
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«Пари Нижний Новгород» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по четырём эпизодам матча 1-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2), сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
«Пари НН» остался недоволен моментом на третьей минуте матча, когда главный судья Сергей Иванов не удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, эпизодом на 33-й минуте, когда арбитр не стал показывать красную карточку игроку петербуржцев Роберту Ренану. Также, по мнению нижегородцев, судья не поставил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой на 44-й минуте.
«Пари НН» остался недоволен и красной карточкой, которая была показана защитнику нижегородцев Виктору Александрову.
Оба гола «Пари НН» пропустил после удаления Александрова.
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