«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча с «Зенитом»

«Пари Нижний Новгород» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по четырём эпизодам матча 1-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2), сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

«Пари НН» остался недоволен моментом на третьей минуте матча, когда главный судья Сергей Иванов не удалил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, эпизодом на 33-й минуте, когда арбитр не стал показывать красную карточку игроку петербуржцев Роберту Ренану. Также, по мнению нижегородцев, судья не поставил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой на 44-й минуте.

«Пари НН» остался недоволен и красной карточкой, которая была показана защитнику нижегородцев Виктору Александрову.

Оба гола «Пари НН» пропустил после удаления Александрова.