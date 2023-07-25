«Бавария» отдала Нюбеля в аренду «Штутгарту» до конца сезона

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель перешёл в «Штутгарт» на правах аренды. Футболист будет выступать за новую команду до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба «швабов».

Сообщается, что голкипер будет выступать за «Штутгарт» под 33-м номером. Аренда 26-летнего игрока обойдётся клубу в € 1 млн. Опция выкупа по окончании соглашения не предусмотрена.

Фото: vfb.de

На протяжении двух последних сезонов Нюбель выступал на правах аренды за «Монако». Суммарно голкипер провёл 76 матчей за французский клуб в Лиге 1, в которых пропустил 98 мячей.

Ранее сообщалось, что основной вратарь команды Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы, полученной им в декабре 2022 года во время катания на лыжах. Отмечается, что у голкипера есть определённый прогресс в восстановлении, что с удовлетворением отмечают в тренерском штабе. При этом Нойер точно не успеет восстановиться к первому матчу «Баварии» в Бундеслиге, который пройдёт 18 августа.