«Бавария» может заменить Зоммера Давидом Райей из «Брентфорда»

Испанский голкипер «Брентфорда» Давид Райя стал объектом серьёзного интереса мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, испанский вратарь хочет покинуть английский клуб этим летом и уже успел отклонить предложение о продлении контракта, который истечёт в конце июня 2024 года. «Бавария» активно следит за данной ситуацией, поскольку мюнхенцам необходимо заменить Яна Зоммера, который уже успел попросить немецкий клуб продать его этим летом. Таким образом, 27-летний Райя – один из наиболее приоритетных вариантов на его замену.
В сезоне-2022/2023 Райя провёл за «Брентфорд» все 38 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
- 25 июля 2023
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