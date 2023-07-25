«Пари НН» — «Динамо»: команды обменялись голами в первую десятиминутку матча

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В матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России встречаются «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обе команды активно начали матч и сумели обменяться голами уже до 10-й минуты: сперва на седьмой минуте счёт открыл футболист «Пари НН» Эдгар Севикян, а уже спустя две минуты точным ударом отметился полузащитник «Динамо» Ярослав Гладышев. На данный момент счёт равный — 1:1.

В чемпионате России сезона-2022/2023 «Динамо» один раз обыграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:1. Ещё единожды команды сыграли вничью (2:2).

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло девятое место. Московская команда набрала 45 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.

В первом туре текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» дома уступило «Краснодару» (1:3), а «Пари НН» в родных стенах проиграл «Зениту» (0:2).