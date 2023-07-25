Нигматуллин: в «Зените» Пиняева и Захаряна развратят деньгами. На этом они и закончат

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал уход из «Зенита» нападающего Малкома, а также поделился мнением по поводу возможной его замены в лице полузащитников «Локомотива» и «Динамо» Сергея Пиняева и Арсена Захаряна.

«Малком был ведущим игроком для «Зенита». Это достаточно весомая потеря для команды. Но за него выручили хорошие деньги, которые можно разумно использовать. У «Зенита» никаких финансовых проблем нет и не было — легко реализовывалась любая трансферная цель. «Зениту» легко переиграть соперников на трансферном рынке. А в РПЛ их можно переиграть только за счёт более грамотного футбола. Что касается замены Малкому, не думаю, что сейчас Пиняев и Захарян направятся в «Зенит». Их там развратят деньгами, и всё. На этом они закончат, как и многие футболисты «Зенита», которые переходят туда», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.