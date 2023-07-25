Шалимов: уход Захаряна сейчас — не потеря для «Динамо». В Италии ему будет очень тяжело

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».

«Если брать то, как Арсен играет сейчас, то это не потеря для «Динамо». Если оценивать перспективу и потенциал — безусловно, потеря.

В Италии будет очень тяжело, это совершенно другой уровень. Манера «назад — поперёк» без обострения там не проходит. Один такой матч, и будет лавка. К сожалению, не вижу у Арсена спортивной злости, амбиций, которые бы проявлялись именно на поле. В Италии такой чемпионат, где ты мяч не увидишь, надо очень много работать в отборе, надо прибавлять физически — всё делать быстрее, мощнее. С Хвичей нельзя пока сравнивать — грузин мощнее, сильнее, быстрее, это было видно ещё в РПЛ. Просто в России в какой-то момент Хвича заскучал, закис, но качества никуда не делись.

В принципе, по манере игры Арсен подходит «Лацио», но прибавлять надо сейчас, в России, — в мощи, в ведении единоборств прежде всего. Важна и скорость принятия решений — надо искать обострения всё время, играть быстрее. Одного таланта мало. Желаю Арсену добра, но надо очень сильно прибавлять», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ранее о соглашении «Динамо» и «Лацио» о переходе Захаряна сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.