Шалимов: уход Захаряна сейчас — не потеря для «Динамо». В Италии ему будет очень тяжело

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».
«Если брать то, как Арсен играет сейчас, то это не потеря для «Динамо». Если оценивать перспективу и потенциал — безусловно, потеря.
В Италии будет очень тяжело, это совершенно другой уровень. Манера «назад — поперёк» без обострения там не проходит. Один такой матч, и будет лавка. К сожалению, не вижу у Арсена спортивной злости, амбиций, которые бы проявлялись именно на поле. В Италии такой чемпионат, где ты мяч не увидишь, надо очень много работать в отборе, надо прибавлять физически — всё делать быстрее, мощнее. С Хвичей нельзя пока сравнивать — грузин мощнее, сильнее, быстрее, это было видно ещё в РПЛ. Просто в России в какой-то момент Хвича заскучал, закис, но качества никуда не делись.
В принципе, по манере игры Арсен подходит «Лацио», но прибавлять надо сейчас, в России, — в мощи, в ведении единоборств прежде всего. Важна и скорость принятия решений — надо искать обострения всё время, играть быстрее. Одного таланта мало. Желаю Арсену добра, но надо очень сильно прибавлять», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Напомним, ранее о соглашении «Динамо» и «Лацио» о переходе Захаряна сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
- 25 июля 2023
-
20:46
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:47
-
19:45
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:27
-
19:21
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:41
-
18:32
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:03