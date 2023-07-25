Фёдоров: отмечу игру «Рубина» в обороне, Дзюба получил достойный уровень сопротивления

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров порассуждал о перспективах казанской команды и оценил игру подопечных Рашида Рахимова на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

«Оценивать турнирные перспективы команды по первому туру сложно. Но видно, что казанцы хорошо подготовлены. Может, кто-то и боялся, что, вернувшись, игроки не справятся. Но есть новички, и они хорошо влились в команду. Такая первая игра не просто обнадёживающая, но и даёт хорошую уверенность. Они не останавливались, а продолжали в том же духе.

Ещё надо отметить игру «Рубина» в обороне, Дзюба получил достойный уровень сопротивления, в том числе в верховой борьбе. У «Рубина» защитники такие, что сложно было зацепиться. Но «Рубин» насытил свою оборону. Между линиями была хорошая плотность. Некуда было открываться быстрым крайним нападающим «Локомотива». И Дзюбе не давали цепляться за мячи, как в других играх.

Будет ли «Рубин» в пятёрке по итогам чемпионата? Сейчас сложно сказать. Так далеко очень тяжело загадывать. Я почти все игры смотрел в первом туре. Всё равно присматриваются команды», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

«Рубин» в матче 1-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Локомотивом» — 2:2. Во 2-м туре РПЛ подопечные Рашида Рахимова встретятся с «Оренбургом». Матч состоится в воскресенье, 30 июля. Начало игры — в 15:00 мск.