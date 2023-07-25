Источник: Лунёв интересен турецкому «Коньяспору»
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Экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунёв интересен «Коньяспору». Турецкий клуб готов предложить российскому вратарю годичный контракт с зарплатой около € 500 тыс. за сезон, сообщает Sport24.
В настоящее время 31-летний голкипер находится в статусе свободного агента. В сезоне-2022/2023 Андрей Лунёв провёл один матч в составе леверкузенского «Байера», после чего покинул команду в связи с истечением срока действия контракта.
Прежде российский вратарь выступал за такие клубы, как «Зенит», «Уфа», «Сатурн» и московское «Торпедо». В составе «Зенита» Лунёв трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. В «Байере» россиянин провёл два года, присоединившись к леверкузенскому клубу летом 2021-го на правах свободного агента.
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