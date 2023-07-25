Вендел приехал на «Газпром Арену» перед матчем Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел находится на стадионе «Газпром Арена», где в эти минуты проходит матч Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и «Ахматом».

Напомним, 25-летний бразилец сегодня утром опубликовал фото из аэропорта Пулково. Вендел прилетел в Россию впервые после окончания прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Всё это время полузащитник провёл в отпуске в Бразилии, пропустив предсезонные сборы «Зенита» и несколько официальных матчей сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что Вендел по собственному желанию и без объяснения причин не вернулся в расположение сине‑бело‑голубых вовремя, а его агент прибыл в Санкт‑Петербург в одиночестве, что вызывало недовольство в «Зените».

В июле появилась информация об интересе к бразильскому полузащитнику со стороны «Фламенго», однако клуб не мог прийти к соглашению с «Зенитом», так как в руководстве сине-бело-голубых требовали личного присутствия футболиста.