Вендел приехал на «Газпром Арену» перед матчем Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел находится на стадионе «Газпром Арена», где в эти минуты проходит матч Фонбет Кубка России между сине-бело-голубыми и «Ахматом».
Напомним, 25-летний бразилец сегодня утром опубликовал фото из аэропорта Пулково. Вендел прилетел в Россию впервые после окончания прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Всё это время полузащитник провёл в отпуске в Бразилии, пропустив предсезонные сборы «Зенита» и несколько официальных матчей сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Вендел по собственному желанию и без объяснения причин не вернулся в расположение сине‑бело‑голубых вовремя, а его агент прибыл в Санкт‑Петербург в одиночестве, что вызывало недовольство в «Зените».
В июле появилась информация об интересе к бразильскому полузащитнику со стороны «Фламенго», однако клуб не мог прийти к соглашению с «Зенитом», так как в руководстве сине-бело-голубых требовали личного присутствия футболиста.
- 25 июля 2023
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