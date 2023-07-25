Игрок «Урала» Аюпов объяснил, чего не хватило для победы над «Локомотивом» в Кубке

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов прокомментировал поражение в матче 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России с московским Локомотивом (1:2). Напомним, Аюпов отличился в матче, открыв счёт на восьмой минуте встречи.
«Начали очень хорошо, владели преимуществом и создали несколько голевых моментов — реализовали и повели в счёте. Потом в каких-то нюансах и деталях «Локомотив» стал сильнее. Можно сказать, что задавили нас в штрафной площади, что вылилось в пропущенный гол.
Во втором тайме была равная игра. Нам чуть-чуть не хватило удачи и хладнокровия в реализации моментов. С другой стороны, это тоже определённый опыт», — передаёт слова Аюпова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России между «Локомотивом» из Москвы и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:1.
- 25 июля 2023
-
22:19
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:54
-
21:45
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:46
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
20:00