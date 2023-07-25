Лига чемпионов: загребское «Динамо» разгромило «Астану», «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу»

Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В одном из них загребское «Динамо» в родных стенах разгромило казахстанскую «Астану» — 4:0.
Ещё до перерыва хорваты смогли оформить комфортный задел: два гола Луки Иванушеца и мяч Бруно Петковича позволили «Динамо» повести в счёте — 3:0. Во втором тайме Иванушец оформил хет-трик и установил окончательный результат игры — 4:0 в пользу загребской команды.
В первом квалификационном раунде «Астана» по сумме двух матчей оказалась сильнее тбилисского «Динамо» — 3:2. «Динамо» (Загреб) начало свой путь в отборе со второго раунда.
В ещё одном матче игрового дня греческий «Панатинаикос» на выезде уверенно обыграл украинский «Днепр-1» — 3:1.
Греческая команда вышла вперёд уже на 10-й минуте — отличился форвард Андраж Шпорар. Во втором тайме «Панатинаикос» упрочил лидерство. Забитыми мячами отметились Филип Джуричич и Фотис Иоаннидис с пенальти. «Днепр-1» сподобился лишь на «гол престижа» — на 90-й минуте отличился защитник Александр Каплиенко.
Отметим, что обе команды начали свой путь в отборе со второго квалификационного раунда.
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