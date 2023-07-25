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Лига чемпионов: загребское «Динамо» разгромило «Астану», «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу»

Лига чемпионов: загребское «Динамо» разгромило «Астану», «Днепр-1» уступил «Панатинаикосу»
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Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В одном из них загребское «Динамо» в родных стенах разгромило казахстанскую «Астану» — 4:0.

Ещё до перерыва хорваты смогли оформить комфортный задел: два гола Луки Иванушеца и мяч Бруно Петковича позволили «Динамо» повести в счёте — 3:0. Во втором тайме Иванушец оформил хет-трик и установил окончательный результат игры — 4:0 в пользу загребской команды.

В первом квалификационном раунде «Астана» по сумме двух матчей оказалась сильнее тбилисского «Динамо» — 3:2. «Динамо» (Загреб) начало свой путь в отборе со второго раунда.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
4 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Петкович – 36'   2:0 Иванушец – 41'   3:0 Иванушец – 43'   4:0 Иванушец – 56'

В ещё одном матче игрового дня греческий «Панатинаикос» на выезде уверенно обыграл украинский «Днепр-1» — 3:1.

Греческая команда вышла вперёд уже на 10-й минуте — отличился форвард Андраж Шпорар. Во втором тайме «Панатинаикос» упрочил лидерство. Забитыми мячами отметились Филип Джуричич и Фотис Иоаннидис с пенальти. «Днепр-1» сподобился лишь на «гол престижа» — на 90-й минуте отличился защитник Александр Каплиенко.

Отметим, что обе команды начали свой путь в отборе со второго квалификационного раунда.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 21:00 МСК
Днепр-1
Днепр, Украина
Окончен
1 : 3
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Шпорар – 10'   0:2 Джуричич – 74'   0:3 Иоаннидис – 84'   1:3 Каплиенко – 90'
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