Лига чемпионов: «Галатасарай» не смог обыграть «Жальгирис», «ХИК» одолел «Мольде»

Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В одном из них турецкий «Галатасарай» на выезде не смог переиграть литовский «Жальгирис» — 2:2.
В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. В самом начале второй половины матча счёт открыл «Жальгирис» благодаря голу Матиаса Ойевуси. На 75-й и 78-й минутах «Галатасараю» удалось забить дважды и выйти вперёд — отличались Абдулкерим Бардакчи и Халил Дервишоглу. Однако турецкая команда не смогла удержать победный счёт: на 90+2-й минуте равенство на табло восстановил нападающий «Жальгириса» Донатас Казлаускас.
В первом квалификационном раунде «Жальгирис» по сумме двух матчей оказался сильнее «Струги» из Северной Македонии — 2:1. «Галатасарай» начал свой путь в отборе со второго раунда.
Во втором матче игрового дня финский «ХИК» дома обыграл норвежский «Мольде» с минимальным преимуществом — 1:0. Единственным голом отметился форвард финнов Топи Кескинен на 25-й минуте.
В первом квалификационном раунде «ХИК» по сумме двух матчей оказался сильнее «Ларна» из Северной Ирландии — 3:2. «Мольде» начал свой путь в отборе со второго раунда.
- 25 июля 2023
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