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Лига чемпионов: «Галатасарай» не смог обыграть «Жальгирис», «ХИК» одолел «Мольде»

Лига чемпионов: «Галатасарай» не смог обыграть «Жальгирис», «ХИК» одолел «Мольде»
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Завершились два первых матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В одном из них турецкий «Галатасарай» на выезде не смог переиграть литовский «Жальгирис» — 2:2.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. В самом начале второй половины матча счёт открыл «Жальгирис» благодаря голу Матиаса Ойевуси. На 75-й и 78-й минутах «Галатасараю» удалось забить дважды и выйти вперёд — отличались Абдулкерим Бардакчи и Халил Дервишоглу. Однако турецкая команда не смогла удержать победный счёт: на 90+2-й минуте равенство на табло восстановил нападающий «Жальгириса» Донатас Казлаускас.

В первом квалификационном раунде «Жальгирис» по сумме двух матчей оказался сильнее «Струги» из Северной Македонии — 2:1. «Галатасарай» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Окончен
2 : 2
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Ойевуси – 48'   1:1 Бардакчи – 75'   1:2 Дервишоглу – 78'   2:2 Казлаускас – 90+2'
Удаления: Казлаускас – 90+3' / нет

Во втором матче игрового дня финский «ХИК» дома обыграл норвежский «Мольде» с минимальным преимуществом — 1:0. Единственным голом отметился форвард финнов Топи Кескинен на 25-й минуте.

В первом квалификационном раунде «ХИК» по сумме двух матчей оказался сильнее «Ларна» из Северной Ирландии — 3:2. «Мольде» начал свой путь в отборе со второго раунда.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 0
Мольде
Мольде, Норвегия
1:0 Кескинен – 25'
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