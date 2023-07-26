Бушманов — об уходе Малкома: свято место пусто не бывает

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об уходе форварда Малкома из «Зенита».
«Свято место пусто не бывает. В прошлом сезоне Малком был лучшим игроком чемпионата России. Промес был где-то рядом, и он остаётся, но, возможно, появятся ещё новые игроки, которые приехали. В «Зените», «Спартаке» и других клубах есть сильные футболисты, посмотрим, кто сможет себя проявить более ярко, потому что кандидаты на это есть», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в воскресенье, 23 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
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