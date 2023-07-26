Гуренко: Малком выбрал деньги

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о переходе форварда «Зенита» Малкома в саудовский «Аль‑Хиляль».

«Это уже цели Малкома, где он хочет играть и развиваться. Он выбрал деньги. Хотя Саудовская Аравия развивается и, я думаю, там футбол сейчас не слабее уровня российского. Много известных игроков туда переходит. Конечно, для его развития было бы интереснее ехать в Европу. Видно, он ещё до топ-клубов не готов, чтоб его купил «Манчестер Сити» и другие», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в воскресенье, 23 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с «Аль‑Хилялем» по трансферу Малкома за € 60 млн. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Малкома признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.