BBC извинилась за вопрос репортёра футболистке из Марокко о наличии в команде лесбиянок

Телерадиокомпания BBC извинилась за неуместный вопрос, который задал её репортёр капитану женской сборной Марокко Гизлейн Чеббак перед матчем чемпионата мира с Германией, сообщает CNN. Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 6:0.
Журналист спросил Чеббак: «В Марокко запрещены гомосексуальные отношения. Есть ли в вашей команде футболистки-лесбиянки и какова их жизнь в Марокко?»
В беседу вмешался модератор пресс-конференции, сказав: «Извините, это очень политический вопрос. Поэтому мы просто остановимся на темах, касающихся футбола».
Некоторые журналисты в комнате попросили дать футболистке ответить, сказав, что это вопрос о людях и не имеет никакого отношения к политике. Другие представители медиа, присутствовавшие на пресс-конференции, выступили с критикой вопроса в социальных сетях.
Позже BBC принесла извинения за инцидент. «Мы признаем, что вопрос был неуместным. У нас не было намерения причинить какой-либо вред или страдания», — заявил представитель телерадиокомпании.
В матче 2-го тура группового этапа в квартете H Марокко сыграет с Южной Кореей 30 июля.
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