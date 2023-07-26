BBC извинилась за вопрос репортёра футболистке из Марокко о наличии в команде лесбиянок

Телерадиокомпания BBC извинилась за неуместный вопрос, который задал её репортёр капитану женской сборной Марокко Гизлейн Чеббак перед матчем чемпионата мира с Германией, сообщает CNN. Встреча завершилась победой европейской сборной со счётом 6:0.

Журналист спросил Чеббак: «В Марокко запрещены гомосексуальные отношения. Есть ли в вашей команде футболистки-лесбиянки и какова их жизнь в Марокко?»

В беседу вмешался модератор пресс-конференции, сказав: «Извините, это очень политический вопрос. Поэтому мы просто остановимся на темах, касающихся футбола».

Некоторые журналисты в комнате попросили дать футболистке ответить, сказав, что это вопрос о людях и не имеет никакого отношения к политике. Другие представители медиа, присутствовавшие на пресс-конференции, выступили с критикой вопроса в социальных сетях.

Позже BBC принесла извинения за инцидент. «Мы признаем, что вопрос был неуместным. У нас не было намерения причинить какой-либо вред или страдания», — заявил представитель телерадиокомпании.

В матче 2-го тура группового этапа в квартете H Марокко сыграет с Южной Кореей 30 июля.