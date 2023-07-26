Лионель Месси отдал первую результативную передачу в составе «Интер Майами»

В эти минуты проходит матч 2-го тура Кубка Лиг MLS + MX, в котором «Интер Майами» принимает на своём поле «Атланту Юнайтед». На момент написания новости счёт во встрече — 4:0 в пользу «Интер Майами».

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поучаствовал в четвёртом взятии ворот соперника в этом матче. Звёздный форвард записал на свой счёт первую результативную передачу в новой команде и ассистировал отличившемуся финскому полузащитнику Роберту Тейлору.

Ранее Месси оформил дубль. Футболист открыл счёт во встрече с «Атлантой» на восьмой минуте. Второй гол аргентинец забил на 22-й минуте.

Напомним, Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 94-й минуте.

Сын Месси пробросил мяч между ног отцу: