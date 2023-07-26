Тренер женской сборной Замбии прокомментировал слухи о домогательствах к футболисткам

Главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе на пресс-конференции перед матчем 2-го тура чемпионата мира с Испанией заявил, что не может уйти в отставку без причины.
Ранее в этом месяце сообщалось, что ФИФА проводит расследование в отношении тренера и других лиц по обвинениям в сексуальных домогательствах к футболисткам сборной Замбии. Сам наставник отверг обвинения.
«О какой обстановке, влияющей на команду, в частности, вы говорите? Я хотел бы знать, потому что я никак не могу уйти в отставку без причины. Может быть, ваша причина в том, что вы читаете информацию из СМИ или из пресс-релизов, но правда об этом вопросе тоже должна всплыть, не только слухи», – приводит слова Мвапе Goal.
Несмотря на указание модератора пресс-конференции для журналистов придерживаться вопросов о футболе и турнире, они задали дополнительные вопросы об обвинениях, в результате чего пресс-конференция была прервана.
В матче 1-го тура чемпионата мира Замбия проиграла Японии со счётом 0:5.
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