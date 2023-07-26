Маурисио Почеттино: «Челси» не должен думать о прошлом

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от сезона.

«Мы не должны думать о прошлом. Новая энергетика, новая динамика. Считаю, у нас достаточно игроков, которые могут забивать голы. Игроки атаки должны забивать чтобы прибавить в самоуверенности.

Мы выступаем в самой конкурентной лиге в мире. Думаю нечестно называть какую-то группу команд «топ-6» или «топ-7», потому что это постоянно меняется. «Челси», к примеру, из этой группы в прошлом году вылетел. Это показывает конкурентность лиги», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

20 июля «Челси» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда встретилась с клубом актёра Райана Рейнольдса в США, в городе Чапел-Хилл. Лондонцы переиграли соперников со счётом 5:0. Это был первый матч команды под руководством Маурисио Почеттино. Свою следующую игру «Челси» сыграл 23 июля с «Брайтон энд Хоув Альбион». Команда Почеттино снова переиграла соперников (4:3).