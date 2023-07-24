Из «Челси» ушли уже 16 футболистов. Кого взяли взамен и что задумал Почеттино?

В прошлом сезоне «Челси» разрывал трансферный рынок, и состав оказался раздутым настолько, что игрокам не хватало места в раздевалке на базе. Сейчас началось обратное – клуб занимается распродажей ненужных активов. Маурисио Почеттино пришёл на руины и теперь всячески пытается построить из них что-то похожее на то, с чем можно будет бороться не за середину таблицы, а минимум за место в топ-4. И первая его задача – разобраться с составом.

Что происходит с трансферами «Челси»: продажи и покупки

За год «Челси» взял 16 футболистов, общая сумма затрат на которых приблизилась к мощной цифре в £ 600 млн. Какой была стратегия Боули для такого разбрасывания миллионами на трансферном рынке, до сих пор непонятно: то ли он хотел вложиться в игроков с целью дальнейшей перепродажи, то ли искал кандидатов для подбора идеальных сочетаний на поле, то ли просто развлекался, играя в футбольного менеджера. Так или иначе, при таком количестве игроков всем трём тренерам, что работали в «Челси» в прошлом сезоне, управлять командой было сложно.

Трансферы «Челси» в сезоне-2022/2023

Лето 2022 года Игрок Откуда пришёл Затраты, млн фунтов Уэсли Фофана «Лестер» 75 Марк Кукурелья «Брайтон» 60 Рахим Стерлинг «Манчестер Сити» 47,5 Калиду Кулибали «Наполи» 33 Карни Чуквуэмека «Астон Вилла» 20 Пьер-Эмерик Обамеянг «Барселона» 10,3 Гэбриел Слонина «Чикаго» 9 Денис Закария «Ювентус» 3,5 (аренда) Зима 2023 года Энцо Фернандес «Бенфика» 107 Михаил Мудрик «Шахтёр» 88,5 Бенуа Бадьяшиль «Монако» 35 Нони Мадуэке ПСВ 29 Мало Гюсто «Лион» 26 Андрей Сантос «Васко да Гама» 18 Давид Датро Фофана «Мольде» 8 Жоау Феликс «Атлетико» 9,7 (аренда) Всего 577,5

Теперь Почеттино занимается тем, что избавляется от всего ненужного, (в том числе и от ценных активов), чтобы вписаться в ФФП. При этом некоторые ушли из «Челси» бесплатно – как Н’Голо Канте, Сезар Аспиликуэта и Обамеянг. за тройку Кай Хаверц – Мэйсон Маунт – Матео Ковачич суммарно удалось выручить около £ 145 млн.

Трансферы немного удивительные, потому что Хаверц в прошлом сезоне провёл больше минут в АПЛ, чем любой другой игрок команды, Ковавич по этому показателю занял шестое место (хотя и регулярно появлялся в составе), а Маунт с момента своего дебюта за «Челси» провёл больше всех матчей. Но новый тренер со своими идеями и необходимостью заработать здесь и сейчас всё расставили по местам.

Кай Хаверц, Мэйсон Маунт, Матео Ковачич Фото: Getty Images

Кстати, с этой тройкой вышло интересно: все уехали к главным соперникам – в «Арсенал», «МЮ» и «Сити», – что довольно редко случается в АПЛ. Сразу три игрока переходили между клубами «большой шестёрки» за последние десять лет лишь дважды: в сезоне-2017/2018 «Арсенал» продал Алекса Окслейда-Чемберлена в «Ливерпуль», Оливье Жиру – в «Челси», Алексиса Санчеса – в «Манчестер Юнайтед»; в прошлом сезоне «Сити» отдал Рахима Стерлинга в «Челси», а Габриэла Жезуса и Александра Зинченко — в «Арсенал».

И ещё один интересный факт: из 23 игроков, заявленных на финал Лиги чемпионов в 2021-м, осталось всего четыре игрока: Кепа Ариссабалага, Тьяго Силва, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл.

Кто ушёл из «Челси» летом 2023-го

Игрок Новый клуб Сумма Жоау Феликс «Атлетико» Окончание аренды Денис Закария «Ювентус» Окончание аренды Тьемуэ Бакайоко Без клуба - Н'Голо Канте «Аль-Иттихад» Свободный агент Сесар Аспиликуэта «Атлетико» Свободный агент Абдул-Рахман Баба «Атлетико» Свободный агент Пьер-Эмерик Обамеянг «Марсель» Свободный агент Давид Датро Фофана «Унион» Аренда Итан Ампаду «Лидс» £ 7 млн Рубен Лофтус-Чик «Милан» £ 14 млн Эдуард Менди «Аль-Ахли» £ 16 млн Кристиан Пулишич «Милан» £ 17 млн Калиду Кулибали «Аль-Хиляль» £ 20 млн Матео Ковачич «Манчестер Сити» £ 25 млн Мэйсон Маунт «Манчестер Юнайтед» £ 55 млн Кай Хаверц «Арсенал» £ 65 млн Всего £ 219 млн

На продажах «Челси» заработал £ 219 млн, а вот на покупки потратился гораздо меньше, из-за чего трансферный баланс клуба сейчас в большом плюсе (+ £ 121 млн). Скорее всего, ещё уйдут Лукаку и Зиеш, а ещё надо кого-то искать на место Уэсли Фофана, который получил травму – есть вероятность, что он вернётся только к следующему лету. Защитнику вообще очень не везёт: к своим 22-м он получал несколько травм колена, ломал голень, а теперь вот ещё и кресты. Часть вернувшихся из аренды игроков либо продадут, либо отправят в очередную аренду. Так что трансферы ещё точно будут – как на вход, так и на выход: «Челси» не хватает центрального полузащитника и центрального защитника, а вот в атаке явный перебор.

Кто покинул «Челси» летом 2023-го Фото: «Чемпионат»

Кто пришёл в «Челси» летом 2023-го

Игрок Предыдущий клуб Платёж Леви Колвилл «Брайтон» Конец аренды Ромелу Лукаку «Интер» Конец аренды Мало Густо «Лион» Конец аренды Каллум Хадсон-Одои «Байер» Конец аренды Итан Ампаду «Специя» Конец аренды Андрей Сантос «Васко да Гама» Конец аренды Маланг Сарр «Монако» Конец аренды Диегу Морейра «Бенфика» Б Свободный агент Кристофер Нкунку «РБ Лейпциг» £ 53 млн Николас Джексон «Вильярреал» £ 32 млн Анжело Габриэл «Сантос» £ 13 млн Всего £ 98 млн

Революция Почеттино: изнуряющие тренировки, барбекю и семейная атмосфера

Новому тренеру «Челси» сейчас непросто: к нему приковано много внимания, от него многого ждут, а ещё он пришёл в клуб, в котором всё находится в беспорядке и хаосе. Но Почеттино был готов к этому – на первой пресс-конференции он заявил, что о проблемах не думает, а собирается действовать быстро и чётко. Первая цель – чистка состава – началась сразу же после его прихода. Вторая задача – изменить игровую модель команды и подготовить команду физически к новому сезону – тоже уже вовсю выполняется. Почеттино по приезде в Лондон выделил, что именно физика была самым слабым местом, что сказалось и на количестве травм в прошлом сезоне, и на выступлениях. А этот аспект ему очень важен, потому что он планирует играть с высоким прессингом и по схеме 4-2-3-1.

The Athletic поделился инсайдами, что за первые недели аргентинца в клубе к игрокам были такие требования, каких не было за последний год. Футболисты буквально умирали на тренировках, которые сделали сдвоенными, чтобы увеличить нагрузку. Трево Чалоба назвал первую неделю тренировок Почеттино «сумасшедшей». «Занятия были такими тяжёлыми, что это было безумно, – сказал защитник. – Есть определённые уровни, которых мы не достигли физически, и это то, что новый менеджер хочет изменить в этом году. Так что, несмотря на то что это было тяжело, это также была захватывающая работа. Мы знаем, что она принесёт нам пользу в этом сезоне».

Маурисио Почеттино Фото: Darren Walsh/Getty Images

Почеттино проводил излюбленный тест Гакона, согласно которому у игроков есть 45 секунд, чтобы пробежать 150 метров. После каждого забега у футболистов есть 15 секунд на отдых, затем они снова бегут, но дистанция увеличивается на 6,25 метра. Процесс продолжается до тех пор, пока игрок не пробежит 150 метров за 45 секунд.

«Это будут машины, а не футболисты, – сообщил источник Evening Standart. – Этот год будет другим, поэтому мальчики работают».

Аргентинец с его ассистентами расставили камеры по всему периметру тренировочного поля, чтобы изучать записи тренировок, начали следить за тем, насколько усердно игроки работают в спортзале – теперь все остаются, пока не закончат полный сет упражнений. Особый упор делается на укрепление атмосферы в команде – Почеттино собирал на барбекю на базе всех сотрудников, которые имеют отношение к основе, чтобы со всеми познакомиться и показать, что они все важны и вовлечены в процесс. Также тренер пообщался лично с каждым игроком, чтобы установить контакт и показать: ему можно доверять.

Пока по тому, что Почеттино мощно ворвался в работу с командой, кажется, что этот сезон для «Челси» действительно станет другим. Главное теперь, чтобы и на поле всё было так же хорошо, как сейчас звучит на бумаге.