Рауль Хименес стал игроком «Фулхэма»

Мексиканский нападающий Рауль Хименес перешёл из «Вулверхэмптона» в «Фулхэм», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Нападающий согласовал контракт до лета 2025 года, с возможностью продления ещё на 12 месяцев.

«Для меня действительно важно приехать сюда. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, для команды, одной из самых культовых в Премьер-лиге.

Я счастлив быть здесь и играть на этом стадионе, это действительно хороший стадион, мне здесь нравится. Я собираюсь приложить все усилия, чтобы продолжать забивать голы в Премьер-лиге», – приводит слова Хименеса пресс-служба клуба.

В прошедшем розыгрыше английского чемпионата Хименес провёл в составе «Вулверхэмптона» 15 матчей, в которых успел отдать одну голевую передачу и ни разу не смог отличиться. Стоимость 32-летнего мексиканского нападающего по версии Transfermarkt — € 6 млн.