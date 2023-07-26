Рауль Хименес стал игроком «Фулхэма»

Мексиканский нападающий Рауль Хименес перешёл из «Вулверхэмптона» в «Фулхэм», сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Нападающий согласовал контракт до лета 2025 года, с возможностью продления ещё на 12 месяцев.
«Для меня действительно важно приехать сюда. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, для команды, одной из самых культовых в Премьер-лиге.
Я счастлив быть здесь и играть на этом стадионе, это действительно хороший стадион, мне здесь нравится. Я собираюсь приложить все усилия, чтобы продолжать забивать голы в Премьер-лиге», – приводит слова Хименеса пресс-служба клуба.
В прошедшем розыгрыше английского чемпионата Хименес провёл в составе «Вулверхэмптона» 15 матчей, в которых успел отдать одну голевую передачу и ни разу не смог отличиться. Стоимость 32-летнего мексиканского нападающего по версии Transfermarkt — € 6 млн.
- 26 июля 2023
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