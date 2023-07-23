«Фулхэм» остаётся главным претендентом на футболиста «Челси» Хадсона-Одои

«Фулхэм» продолжает лидировать в борьбе за подписание полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Evening Stardard.
Несмотря на интерес римского «Лацио», вероятнее всего, хавбек продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Игрок хочет как можно скорее присоединится к новой команде. 22-летний англичанин согласовал контракт с «Фулхэмом».
Отмечается, что «Челси» предлагал своего футболиста другим клубам, чтобы выручить больше денег с продажи.
В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за «Байер» на правах аренды. На счету англичанина 21 матч за леверкузенцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Челси» к полузащитнику «Кристал Пэлас» Майклу Олисе.
- 23 июля 2023
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