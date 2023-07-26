Клаудиньо: готов играть за «Фламенго», если клубы договорятся. Уважаю контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Клаудиньо рассказал, что был бы не против поиграть в составе «Фламенго», но лишь в том случае, если команда договорится о переходе с российским клубом. Он не собирается переходить в состав красно-чёрных любой ценой.

«Готов играть за «Фламенго», но к решение должны прийти оба клуба. Не собираюсь добиваться своего ухода из «Зенита» любой ценой, потому что очень уважаю «Зенит» — клуб, который всегда поддерживал меня. Если стороны придут к соглашению, хорошо. Так я продолжаю выполнять условия своего контракта», — приводит слова Клаудиньо журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.

По сведениям источника, во «Фламенго» практически отказались от подписания 26-летнего футболиста из-за скорого закрытия трансферного окна.