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Фернандес дебютировал за «Зенит», Тимощук прыгал от радости. Фото победы над «Ахматом»

Фернандес дебютировал за «Зенит», Тимощук прыгал от радости. Фото победы над «Ахматом»
«Зенит» обыграл «Ахмат»
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25 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» состоялся матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» принимал грозненский «Ахмат». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0

Первый гол в матче забил Густаво Мантуан на 39-й минуте встречи. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На 80-й минуте Клаудиньо увеличил преимущество команды Сергея Семака — получив проникающую передачу от Кассьерры, бразилец реализовал возможность отличиться. Результативное действие Клаудиньо стало последним в этом матче, итоговый счёт — 2:0.

Следующий матч с «Ахматом» в группе C Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» проведёт 20 сентября.

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

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