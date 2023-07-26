Андрей Чернышов: Райкард получал в сборной Саудовской Аравии $ 17 млн в год

Бывший российский тренер саудовского клуба «Аль-Шола» Андрей Чернышов сравнил уровень инвестиций в футбол Саудовской Аравии сегодня и 10 лет назад.

«Сейчас-то уже совсем космические деньги там крутятся, но и 10 лет назад в Саудовской Аравии платили прилично. В стране работало много хороших европейских тренеров — и Мишель Прюдомм, и Вальтер Дзенга (знаменитые в прошлом вратари сборных Бельгии и Италии. — Прим. «Чемпионата»). Зарплаты были выше, чем во многих европейских клубах. Если в Европе человек получал два миллиона в год, то в Саудовской Аравии мог и четыре получить. А у Франка Райкарда, по слухам, зарплата в сборной составляла порядка 17 млн долларов. Сами знаете, нет дыма без огня. И сборная была добротная, а сейчас только сильнее стала. Отмечу также, что уже тогда все клубы располагали качественной инфраструктурой, развивался детско-юношеский футбол. Школы и команды разных возрастов тоже возглавляли иностранные специалисты — испанцы, португальцы, бразильцы. Кстати, именно там я познакомился с нынешним тренером сборной Хорватии Даличем. Он так же, как и я, возглавлял вторую команду — клуба «Аль-Хиляль». То есть развитие футбола в стране уже тогда шло достаточно активно», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.