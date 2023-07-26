«Крылья Советов» — «Балтика»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30

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Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» из Самары и «Балтикой» из Калининграда. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в мае 2021 года в рамках 42-го тура Мелбет Первой лиги. Игра завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 26 июля 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (2:1), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).