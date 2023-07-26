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Канада — Ирландия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Канада — Ирландия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
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Сегодня, 26 июля, на чемпионате мира по футболу среди женщин состоится матч 2-го тура группы B. На стадионе «Перт Ректангулар » в Перте (Австралия) сыграют сборные Канады и Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Стартовые составы команд:

Канада: Шеридан, Бьюкенен, Гиллес, Лоуренс, Ривьер, Флеминг, Куинн, Гроссо, Леон, Винс, Уитема.

Ирландия: Броснан, Фэйи, Луиз Куинн, Коннолли, Пейн, Маккейб, О'Салливан, Литтлджон, Фаррелли, Каруса, Люси Куинн.

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 2-й тур
26 июля 2023, среда. 15:00 МСК
Канада (ж)
1-й тайм
0 : 1
Ирландия (ж)
0:1 – 4'

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий победитель чемпионата мира — сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.

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