Канада — Ирландия: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 26 июля, на чемпионате мира по футболу среди женщин состоится матч 2-го тура группы B. На стадионе «Перт Ректангулар » в Перте (Австралия) сыграют сборные Канады и Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Стартовые составы команд:

Канада: Шеридан, Бьюкенен, Гиллес, Лоуренс, Ривьер, Флеминг, Куинн, Гроссо, Леон, Винс, Уитема.

Ирландия: Броснан, Фэйи, Луиз Куинн, Коннолли, Пейн, Маккейб, О'Салливан, Литтлджон, Фаррелли, Каруса, Люси Куинн.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующий победитель чемпионата мира — сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.