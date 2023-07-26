Игнатьев: Тикнизян играет за топ-клуб России, какой смысл ехать в Европу?

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну сейчас нет смысла переходить в европейский клуб. Игнатьев подчеркнул, что Тикнизян сейчас выступает за топ-клуб РПЛ, который не слабее и не беднее европейских команд.
«Игра Тикнизяна действительно впечатляет, уже в прошлом сезоне он был активен. Но в обороне он допускал много позиционных ошибок. Функции защитника он исполняет гораздо слабее, чем игрока в атаке. Вот в матче с «Уралом» (2:1) мы его и увидели в роли левого хавбека, где он был агрессивен и представлял опасность для соперника. Это более привлекательная позиция для него. Мне нравится этот футболист в этой роли.
Возможный отъезд Наира в европейский клуб? Люксембург — это тоже Европа, но что мы там увидим хорошего, для чего туда ехать? Есть смысл ехать в топ-команды. Уехав, он может стать примером для наших футболистов. Ведь ещё совсем недавно Тикнизян ничего из себя не представлял, а сейчас стал интересной фигурой даже для зарубежного футбола.
Не думаю, что есть смысл ехать в Европу, чтобы просто проводить там время. Сейчас Тикнизян играет за топ-клуб России, который ставит большие задачи. Зачем уезжать куда-то, ради чего?! Чтобы ослабить свою команду, которая по статусу и финансам никак не слабее европейских? Какой смысл туда ехать?» — приводит слова Игнатьева Legalbet.
- 26 июля 2023
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