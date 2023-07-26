«Локомотив» близок к продлению контракта с защитником Морозовым до 2026 года
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«Локомотив» близок к продлению контракта с защитником Евгением Морозовым до 2026 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Текущее соглашение защитника с клубом истекает летом 2024 года.
Напомним, «Локомотив» стартовал в новом сезоне с победы и ничьи. 25 июля прошёл матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Кубка России между «Локом» и «Уралом» из Екатеринбурга. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:1. На прошедших выходных начался новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России железнодорожники сыграли вничью с вернувшимся в высший дивизион «Рубином» (2:2).
В сезоне-2022/2023 «Локомотив» финишировал на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.
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