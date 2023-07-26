Смородская: я бы отдала Тикнизяна «Вердеру» за € 2,5 млн, не вижу в нём ничего выдающегося

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что продала бы немецкому «Вердеру» левого защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.
«Как мне игра Тикнизяна в последнее время? Неплохо, он стал лучше. Был вообще очень плох, но стал получше. «Локомотив» хочет выручить с его продажи минимум € 5,5 млн? Это нереально сейчас продать в Европу за столько. Я в это не верю. «Вердер» предложил за него € 2,5 млн? Я бы его за такие деньги отдала. Я не вижу в нём ничего особо выдающегося, чтобы сохранять его в клубе», — приводит слова Смородской Legalbet.
В среду, 26 июля, инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Вердер» предложил за футболиста сборной Армении € 2,5 млн, но железнодорожники хотят выручить не менее € 5,5 млн, которые были уплачены ЦСКА в 2021 году.
В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» два матча и забил два гола во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.
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