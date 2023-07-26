ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче Кубка России, забив шесть безответных мячей

Завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Армейцы разгромили оренбуржцев со счётом 6:0.

На 12-й минуте счёт открыл молодой полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов. Через пару минут голкипер «Оренбурга» Алексей Кеняйкин заработал красную карточку. На 17-й минуте Бактиёр Зайнутдинов увеличил преимущество армейцев, положив мяч в ворота хозяев со штрафного. Ещё через несколько минут Милан Гаич сделал счёт 3:0. Под занавес первого тайма Фёдор Чалов забил четвёртый безответный мяч.

На 64-й минуте игры защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке встречи по мячу забили Матвей Кисляк и Никита Ермаков — 6:0.