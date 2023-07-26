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ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче Кубка России, забив шесть безответных мячей

ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче Кубка России, забив шесть безответных мячей
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Завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Оренбургом». Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Армейцы разгромили оренбуржцев со счётом 6:0.

На 12-й минуте счёт открыл молодой полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов. Через пару минут голкипер «Оренбурга» Алексей Кеняйкин заработал красную карточку. На 17-й минуте Бактиёр Зайнутдинов увеличил преимущество армейцев, положив мяч в ворота хозяев со штрафного. Ещё через несколько минут Милан Гаич сделал счёт 3:0. Под занавес первого тайма Фёдор Чалов забил четвёртый безответный мяч.

На 64-й минуте игры защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В концовке встречи по мячу забили Матвей Кисляк и Никита Ермаков — 6:0.

Фонбет Кубок России. Группа A
26 июля 2023, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Арбузов – 12'   0:2 Зайнутдинов – 17'   0:3 Гаич – 22'   0:4 Чалов – 45+1'   0:5 Кисляк – 87'   0:6 Ермаков – 89'
Удаления: Кеняйкин – 14', Сиваков – 62' / нет
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