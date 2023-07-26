Ловчев — о нежелании Дзюбы общаться с журналистами: Артёму в футболе тесно и неинтересно

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о нежелании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы общаться с журналистами.
«Замечания по «скучным, неинтересным вопросам и желтухе» говорят о том, что Артём перерос сам футбол, ему здесь стало тесно, появилось что-то ещё, что влечёт, интересует больше. Не слышал такого, чтобы Артём говорил подобное около 6–7 месяцев назад, когда вернулся в Россию и старался попасть в команды — а никто, что было дико и странно, не брал.
Сейчас у него всё в порядке. Его всюду много — беру утюг дома, а там Дзюба. А когда вдруг интерес затухает, он сам попадает в дурацкие истории.
Если бы вдруг все отказались с ним говорить, разговаривать пришлось бы с самим собой, а это уже нехорошо. По большому счёту, в тяжёлые кризисные моменты именно журналисты выручали его, давали слово — в том числе и перед чемпионатом мира в 2018 году, когда было непонятно, едет ли он. Артём ведь пропустил Кубок Конфедераций, и мы помним те отношения с Черчесовым — они были непростые.
Любой спортсмен хочет, чтобы он был заметен. Время такое сейчас. Не нравятся вопросы — дай отличные интересные и содержательные ответы, только и всего», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 26 июля 2023
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