Фабрицио Романо: «МЮ» направил «Аталанте» первое предложение по трансферу Хёйлунна

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» направил «Аталанте» первое предложение по трансферу датского нападающего Расмуса Хёйлунна.

«Манчестер Юнайтед» отправил «Аталанте» первое устное предложение о покупке Расмуса Хёйлунна за € 60 млн. Структура предложения включает в себя фиксированную выплату в размере € 50 млн плюс бонусы в размере € 10 млн.

«Аталанта» по-прежнему намерена получить не менее € 70 млн.

«ПСЖ» продолжает попытки повлиять на окружение Хёйлунна, но «Манчестер Юнайтед» уже согласовал условия контракта с игроком», — написал Романо в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Хёйлунн принял участие в 34 матчах за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.