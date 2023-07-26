Фабрицио Романо: «МЮ» направил «Аталанте» первое предложение по трансферу Хёйлунна
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Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» направил «Аталанте» первое предложение по трансферу датского нападающего Расмуса Хёйлунна.
«Манчестер Юнайтед» отправил «Аталанте» первое устное предложение о покупке Расмуса Хёйлунна за € 60 млн. Структура предложения включает в себя фиксированную выплату в размере € 50 млн плюс бонусы в размере € 10 млн.
«Аталанта» по-прежнему намерена получить не менее € 70 млн.
«ПСЖ» продолжает попытки повлиять на окружение Хёйлунна, но «Манчестер Юнайтед» уже согласовал условия контракта с игроком», — написал Романо в своём «твиттере».
В прошлом сезоне Хёйлунн принял участие в 34 матчах за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.
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