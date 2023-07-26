«Крылья Советов» — «Балтика»: после первого тайма самарцы ведут в счёте

В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» из Самары и «Балтикой» из Калининграда. Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Крылья Советов» вышли вперёд уже на десятой минуте. Забитым мячом отметился форвард Владимир Хубулов. Этот гол стал единственным в первой половине встречи — 1:0 в пользу самарцев.
Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в мае 2021 года в рамках 42-го тура Мелбет Первой лиги. Игра завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.
Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре чемпионата России «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (2:1), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).
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