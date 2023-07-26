Фабрицио Романо: «Бетис» подписал контракт с Иско на один сезон
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Испанский полузащитник Иско, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и сборную Испании, перешёл в «Бетис», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 31-летний футболист подписал с «Бетисом» контракт сроком на один год. Главный тренер испанского клуба Мануэль Пеллегрини проявил личный интерес в трансфере опытного полузащитника.
Сообщается, что испанец только что прошёл основную часть медицинских тестов в качестве нового игрока «Бетиса».
Последним клубом Иско была «Севилья», с которой он расторг соглашение в конце прошлого года. В сезоне-2022/2023 испанский полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Испании, в которых отдал две результативные передачи.
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