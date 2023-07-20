Иско — о «Реале»: покинуть Мадрид в нужный момент — самая сложная вещь в мире

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Иско, выступавший за клуб с 2013 по 2022 год, поделился мыслями об отрезке карьеры в стане «сливочных».
«До 2018 года мне удавалось находиться в эпицентре всех важных моментов. Как я уже говорил, «Мадрид» — величайшая команда в истории. И здесь есть «проблема». Покинуть Мадрид в нужный момент — самая сложная вещь в мире, и это случалось со многими игроками.
В 2018 году мне сделали экстренную операцию [по удалению] аппендицита. Врачи мне сказали, что дело сложное, нужен больничный больше месяца — но через двадцать дней я уже играл. Доктора предупреждали, что в «Реале» будут давить на меня, чтобы я вернулся раньше, будут говорить, что я буду чувствовать себя хорошо. Но я страдал. Это было плохое время с несколькими поражениями, например, от «Алавеса» и ЦСКА. Я чувствовал, что должен приложить усилия, чтобы помочь своей команде», — приводит слова Иско Marca.
- 20 июля 2023
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