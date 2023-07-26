Лаутаро Мартинес — новый капитан «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес стал новым капитаном миланской команды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Отметим, что аргентинский форвард уже примерял капитанскую повязку «нерадзурри» в некоторых матчах. В прошедшем сезоне первым капитаном миланцев был 39-летний голкипер Самир Ханданович. Этим летом он покинул команду.

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). С «нерадзурри» он завоевал одно скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.

В сезоне-2022/2023 Мартинес провёл 57 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и десятью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.