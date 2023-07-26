«Крылья Советов» — «Балтика»: калининградцы повели в счёте с разницей в два мяча

В эти минуты проходит матч 1-го тура Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» из Самары и «Балтикой» из Калининграда. Команды играют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Крылья Советов» вышли вперёд уже на десятой минуте. Забитым мячом отметился форвард Владимир Хубулов. В начале второй половины матча «Балтика» сравняла счёт усилиями хавбека Роберто Фернандеса.

На 67-й минуте калининградцы и вовсе впервые вышли вперёд — гол забил Анхело Энрикес. Спустя ещё семь минут «Балтика» упрочила своё лидерство благодаря мячу Максима Кузьмина — 3:1 в пользу калининградцев.

Последний раз, не считая товарищеских матчей, команды встречались в мае 2021 года в рамках 42-го тура Мелбет Первой лиги. Игра завершилась победой «Крыльев Советов» со счётом 1:0.