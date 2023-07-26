Евгений Алдонин: разгром «Оренбурга» — хорошо, но не нужно петь дифирамбы молодёжи ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев над «Оренбургом» в матче Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Разгром «Оренбурга», конечно же, хорошо, но не нужно петь дифирамбы молодёжи ЦСКА. Похвала всегда плохо влияет на молодых футболистов. Хочется, чтобы они всегда так стабильно играли.

Молодёжь ЦСКА предоставила шикарную возможность Федотову для ротации состава. Первый матч в РПЛ проиграли, сегодня нужно было обязательно забирать три очка. Нужен был уверенный старт в Кубке России. Так и получилось. Матч с «Оренбургом» можно занести в актив», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Стоит отметить, что клуб из Оренбурга заканчивал матч вдевятером после двух удалений.