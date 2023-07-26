Спортдир «Оренбурга» — о 0:6 с ЦСКА: у нас и 0:8 было. Кредит доверия к Ярошику остаётся

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал поражение команды с разгромным счётом 0:6 в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Мы с десятой минуты матча играли с ЦСКА в меньшинстве, как тут можно удивляться разгромному поражению. Кредит доверия к Ярошику по-прежнему остаётся. Всё хорошо. У нас и 0:8 было уже! Видимо, у нас есть какой-то путь, который надо обязательно пройти», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, клуб из Оренбурга доигрывал матч вдевятером после удаления голкипера Алексея Кеняйкина на 14-й минуте и защитника Михаила Сивакова на 64-й минуте игры.

Голами в составе армейцев отметились Арбузов, Зайнутдинов, Гаич, Чалов, Кисляк и Ермаков.