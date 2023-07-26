Нападающий сборной Италии перешёл из аргентинского клуба в «Дженоа»
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Нападающий аргентинского «Тигре» и сборной Италии Матео Ретеги перешёл в «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. 24-летний форвард успешно прошёл медицинское обследование. Футболист уже успел приступить к тренировкам с новой командой.
Ранее сообщалось, что на молодого форварда претендовал «Вулверхэмптон», однако правила финансового фэйр-плей не позволили итальянскому футболисту перебраться в клуб АПЛ.
Фото: genoacfc.it
В сезоне-2023 Ретеги провёл 28 матчей за «Тигре» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца декабря этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.
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