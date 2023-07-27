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Карпин: из пяти защитников трое были из дубля. Как оценить их игру? Положительно

Карпин: из пяти защитников трое были из дубля. Как оценить их игру? Положительно
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин положительно оценил выступление молодых игроков команды в матче с «Рубином», который прошёл в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ростовчане обыграли казанцев со счётом 1:0.

«Из пяти защитников трое были из дубля. Как оценить их игру? Положительно. Схема с пятью защитниками? Это связано с недозаявкой и нехваткой полузащитников. Через два дня у нас игра с «Зенитом», который играл вчера, а не сегодня. Две замены в перерыве были плановые. Понятно, что замены на 60‑й минуте были не от хорошей жизни. Миронов и Щетинин пропустили много и были на жёлтых карточках», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В группе В вместе с «Ростовом» и «Рубином» выступают московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Их встреча закончилась победой железнодорожников (2:1).

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