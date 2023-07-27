Юпамекано: я не намерен покидать «Баварию». Буду бороться за место в основном составе
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано высказался о своём будущем.
«Я ни на секунду не задумывался о том, чтобы покинуть «Баварию». Буду усердно бороться за место в основном составе», — приводит слова Юпамекано журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на Bild.
Юпамекано выступает за «Баварию» на протяжении двух лет (с лета 2021 года). В сезоне-2022/2023 на счету французского защитника 43 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн. Ранее о своём будущем высказался полузащитник «Баварии» Леон Горецка.
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