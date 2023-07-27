Лаутаро Мартинес: я был разочарован в Лукаку

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о том, что нападающий «Челси» Ромелу Лукаку стал вести переговоры с «Ювентусом».

«Я был разочарован, это правда. Я также пытался позвонить ему в те дни хаоса, он никогда не отвечал мне. То же самое он делал и с другими моими товарищами. После стольких лет вместе, после стольких прожитых вместе вещей я был разочарован. К счастью, это его выбор. Я желаю ему всего наилучшего», приводит слова Мартинеса Daily Express со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Бельгиец провёл 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и семь результативных передач. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года.

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