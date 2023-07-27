Томас Тухель прокомментировал поражение «Баварии» в товарищеском матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Манчестер Сити» (1:2).
«Наши усилия в первом тайме не были вознаграждены, у нас было несколько хороших моментов, а затем нас наказали. Во втором тайме мы сделали много замен и привлекли много молодых игроков. Тем не менее, нам удалось сравнять счёт за счёт контратак. К сожалению, удержать ничью не удалось. Мы очень старались реализовать то, что хотели сделать, но нам ещё нужно улучшить некоторые моменты», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».
В следующем товарищеском матче «Бавария» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 2 августа.
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