Суарес останется в «Гремио» до конца года

Нападающий Луис Суарес, которого хочет заполучить «Интер Майами», останется в своей нынешней команде «Гремио» по крайней мере, до конца года, сообщили ESPN источники, близкие к футболисту. Бразильский клуб настаивает, чтобы форвард играл за них хотя бы до декабря.

36-летний уругваец очень хочет оказаться в американском клубе, где выступают его бывшие партнёры по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Ради скорейшего трансфера Суарес даже готов вернуть «Гремио» $ 10 млн своего заработка.

Суарес перешёл в бразильский клуб на правах свободного агента в январе 2023-го. Его контракт с ним действует до декабря 2024 года. За время выступлений в «Гремио» Суарес провёл 31 матч, в которых забил 16 мячей.

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