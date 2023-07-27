Хамес Родригес станет игроком «Сан-Паулу» — Касагранде
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Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, находящийся в статусе свободного агента, станет футболистом «Сан-Паулу». Стороны близки к договорённости, сделку должны закрыть в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в «Твиттере».
32-летний Родригес находится без клуба с апреля 2023 года, когда покинул греческий «Олимпиакос». За команду он выступал с сентября 2022 года и в 23 матчах забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Ранее полузащитник также играл в составе катарского клуба «Аль-Райян», представлял «Эвертон», мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», «Монако», «Порту» и «Атлетико Банфилд».
В октябре 2011 года Родригес дебютировал в составе сборной Колумбии, за которую успел провести 90 матчей.
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