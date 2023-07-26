«Зенит» рассматривает полузащитника «Сан-Паулу» Нестора в качестве замены Вендела

Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор входит в сферу интересов «Зенита», который хочет заменить 22-летним футболистом его соотечественника Вендела. Об этом сообщает журналист Андре Плихал в «Твиттере».

По сведениям источника, сделке могут поспособствовать хорошие отношения руководителей «Зенита» с агентом игрока Андре Кюри. Он также является агентом экс-нападающего петербуржцев Юри Алберто. Сделку могут осуществить в ближайшие дни, если «Зенит» продаст Вендела и Клаудиньо.

Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Всего за команду в 162 матчах он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в феврале 2028 года (Transfermarkt). Также на счету полузащитника 13 матчей в составе сборной Бразилии U17.