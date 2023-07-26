«Зенит» рассматривает полузащитника «Сан-Паулу» Нестора в качестве замены Вендела
Поделиться
Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор входит в сферу интересов «Зенита», который хочет заменить 22-летним футболистом его соотечественника Вендела. Об этом сообщает журналист Андре Плихал в «Твиттере».
По сведениям источника, сделке могут поспособствовать хорошие отношения руководителей «Зенита» с агентом игрока Андре Кюри. Он также является агентом экс-нападающего петербуржцев Юри Алберто. Сделку могут осуществить в ближайшие дни, если «Зенит» продаст Вендела и Клаудиньо.
Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Всего за команду в 162 матчах он забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Контракт между сторонами истекает в феврале 2028 года (Transfermarkt). Также на счету полузащитника 13 матчей в составе сборной Бразилии U17.
Комментарии
- 26 июля 2023
-
07:10
-
06:56
-
06:46
-
06:37
-
06:32
-
06:22
-
06:14
-
06:01
-
05:41
-
05:36
-
05:31
-
05:24
-
04:52
-
04:38
-
04:29
-
04:20
-
04:00
-
03:53
-
03:27
-
03:09
-
03:00
-
02:59
-
02:54
-
02:50
-
02:23
-
02:11
-
01:58
-
01:55
-
01:37
-
00:51
-
00:47
-
00:43
-
00:37
-
00:30
-
00:26
Партнерский контент