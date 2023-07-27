Филип Фоден: для «Манчестер Сити» была очень важна победа над «Баварией»

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» в товарищеском матче.

«Во втором тайме мы хотели быстро атаковать по флангам, чтобы создать опасность в штрафной «Баварии». В то же время мы также сосредоточились на хорошей работе в обороне. Для нас это была вторая победа в предсезонке. Она была очень важна для нас», – приводит слова Фодена пресс-служба клуба.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Атлетико», а «Бавария» проведёт матч с «Ливерпулем». Матчи пройдут 30 июля и 2 августа соответственно.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, стал победителем Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии. «Бавария», в свою очередь, стала чемпионом Германии.