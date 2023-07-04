Гарри Кейн стоит перед выбором — «Бавария» или «Манчестер Юнайтед»?

Гарри Кейн выступает за «Тоттенхэм» уже более 10 лет. В составе лилово-белых он принял участие в 435 матчах и отметился 280 забитыми мячами. Если бы не отсутствие трофеев, нападающий наверняка и дальше играл бы за «шпор». Он лидер этой команды, пользующийся уважением и любовью болельщиков.

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Тем не менее слухи об уходе Гарри начали ходить уже довольно давно. Он принял решение не продлевать истекающий летом следующего года контракт с «Тоттенхэмом». В его трансфере заинтересован ряд топовых клубов. Где лучший бомбардир сборной Англии продолжит карьеру?

«Тоттенхэм» набивает цену.

Складывается ощущение, что «шпоры» готовы рискнуть всем, лишь бы сохранить Кейна. Сообщается, что Ангелос Постекоглу рассчитывает на 29-летнего форварда в грядущем сезоне и планирует игру команды с ним в составе. Наставник лично поговорит с футболистом, чтобы подчеркнуть это.

На первый взгляд, это достаточно сильно снижает шансы на трансфер Кейна в другой клуб этим летом. Однако нужно понимать, что если руководство «Тоттенхэма» не продаст футболиста сейчас, то в следующем году он покинет клуб бесплатно на правах свободного агента.

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Неужели лилово-белые готовы потерять около € 100 млн ради того, чтобы Кейн ещё один сезон отыграл в их составе. Бюджет у лондонской команды не такой уж и большой, чтобы отказываться от таких денег. Думается, она просто хочет набить цену, а также заставить претендующие на приобретение форварда команды думать быстрее.

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Одним из главных претендентов на приобретение Кейна является «Бавария». Она уже делала предложение «шпорам» в размере € 70 млн без учёта бонусов, но оно было отклонено. По последней информации, мюнхенцы готовят новое предложение в размере € 93 млн, включая бонусы.

Также заинтересованность в трансфере была у мадридского «Реала» и «ПСЖ». Испанцы, правда, практически сразу отказались от приобретения 29-летнего футболиста из-за высокой стоимости. С французами интереснее. Совсем недавно владелец парижского клуба встречался с отцом и братом англичанина.

Для «Тоттенхэма» переход Кейна не в английский клуб — идеальный исход, ведь тогда конкуренты не получат усиления. Личная заинтересованность имеется и у легендарного Алана Ширера. Он заявил, что готов сам повести машину Гарри в «Баварию», лишь бы тот не побил его рекорд по голам в АПЛ.

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В этом же заключается причина, по которой Кейн намерен остаться в Англии. От рекорда Ширера его отделяет 47 голов. Сейчас на счету Гарри 213 забитых мячей в чемпионате страны. Также стоит отметить, что он строит дом в Лондоне. Судя по всему, форвард не сильно горит желанием в ближайшем будущем покидать страну.

«Челси» или «Манчестер Юнайтед»?

Дом Кейн решил построить в 15 милях от тренировочной базы «Челси», что наводит на мысль о его переходе в состав «синих». В пользу этого свидетельствует и связь с Маурисио Почеттино. Тем не менее вероятность трансфера равна практически нулю.

Пугает текущий курс «Челси». Его новое руководство ведёт сомнительную политику, превращая клуб из гранда в одного из аутсайдеров. Из-за его неудачных решений «синие» остались без еврокубков. По итогам минувшего сезона они заняли лишь 12-е место в турнирной таблице. Плюс сам Кейн недавно заявил, что никогда не перейдёт в состав лондонцев. Букмекеры оценили шансы этого трансфера в 20.0.

Выбор очевиден?

Трансфер Гарри в состав «красных дьяволов» назревал давно. Неоднократно в клубе из Манчестера заявляли о желании приобрести футболиста. Наконец-то дошло до действий. Эрик тен Хаг попросил руководство отказаться от кандидатуры нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и сосредоточиться на приобретении Кейна.

Для Гарри в переходе в состав манкунианцев проглядываются только плюсы. «Красные дьяволы» в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках. Они стремительно прогрессируют под руководством тен Хага и претендуют на трофеи. Шансы Кейна побить рекорд Ширера значительно увеличатся. Плюс не нужно покидать Англию.

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Поставить на то, что Гарри продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 11.0. «Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна, но от хорошего предложения он вряд ли сможет отказаться. Вопрос только в том, смогут ли «красные дьяволы» удовлетворить запросы лилово-белых.

Судя по последней информации, «МЮ» уже делал предложение, но в ответ «шпоры» запросили € 116 млн, не желая отпускать форварда в клуб Англии. Однако что-то подсказывает, что боссы «красных дьяволов» и «Тоттенхэма» найдут общий язык. Да и тен Хаг от цели не откажется.

Ставка: Гарри Кейн продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед» за 11.0.

Экспресс с коэффициентом 6.41.

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